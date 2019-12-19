​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?

Henüz Doğrulama Gelmedi

Arap medyasında geçen haberde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti.BM'nin desteklediği Al Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk Ordusu kuvvetlerinin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildiği öğrenildi. Al Arabiya televizyonun iddiası, hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı.Editör: Ahmet Şen