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Bu haber 19 Aralık 2019 20:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?

Arap medyasının son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edildi.

​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?

Arap medyasında geçen haberde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti. 



 

Henüz Doğrulama Gelmedi

BM'nin desteklediği Al Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk Ordusu kuvvetlerinin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildiği öğrenildi. Al Arabiya televizyonun iddiası, hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı.




Editör: Ahmet Şen 




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Dünya
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
Arap medyasının son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edildi.
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