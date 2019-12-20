​Erdoğan Açıkladı: 50 bin İnsan Türkiye’ye Geliyor

Türkiye, Serrac’ın Yanındadır

İdlib’den 50 Bin İnsan Topraklarımıza Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısında 'Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü' başlıklı oturuma katıldı.Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Libya'daki duruma ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Libya'da General Halife Hafter'e emperyalist güçler tarafından destek verildiğini ancak meşru olduğu halde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'a destek gelmediğini aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin Serrac'ın yanında yer aldığını ve kendisine elinden gelen desteği verdiğini söyledi."İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar, niçin bunlar destek vermiyorlar?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:"Sadece kalkıp da zekatlarından verseler buralarda fakir fukara kalmaz, garip gureba kalmaz. Bakınız şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. 'Türkiye olarak siz bunun altından nasıl kalkıyorsunuz?' 40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğinden ciddi bir destek var ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor. Hiçbiri bu sözlerini yerine getirmiyorlar ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor, 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor. Biz kimi aldık? 3 milyon 700 bin Suriyeli Arap kardeşimizi biz nereye aldık? Türkiye'ye aldık. Niye aldık? Varil bombalarından kaçıyorlardı, almayacak mıydık, aldık. O bakımdan liderler olarak adaletle hükmetmemiz lazım. Siyasiler olarak adaletle bu işte davranmamız lazım ki biz güç bulalım. Yoksa lafla olmuyor. 'Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin.' Bunu, ayeti kerimeyi okurken güzel ama icraata gelince bir şey olmayınca o zaman Allah bize nusretini göndermez."Editör: Ahmet Şen