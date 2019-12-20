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Bu haber 20 Aralık 2019 00:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor

Şanlıurfa’da İyilik Hareketi Projesi devam ediyor. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, devam eden proje ile yardıma ihtiyacı olan ailelere hayırseverler tarafından yardım ulaştırmaya aracılık ediyor.

Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor

Şanlıurfa’da Karaköprü ilçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın başlattığı İyilik Hareketi isimli projede ihtiyaç sahipleri ve ailelere buluşuyor.


Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan Karaköprü Kaymakamı Akıl, bu projesi ile kalpleri ısıtırken onlarca insanın hem hayır kazanmasına hem de ihtiyaçlarının giderilmesine sebep oluyor. 

Karaköprü kaymakamı ufuk Akıl, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajda projenin sessiz sedasız ilerlediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi;

“İyilik Hareketi projemiz sessiz sedasız ilerliyor. Şanlıurfa’nın önemli gündem yoğunluğundan duymamış olabilirsiniz fakat 4 aile hayat maratonunda 4 hayırseverimiz sayesinde biraz mola aldı, evlerinde yüzler güldü. Devam da edecek Allah’ın izni ile…”





Editör Ahmet Şen 
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Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Şanlıurfa’da İyilik Hareketi Projesi devam ediyor. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, devam eden proje ile yardıma ihtiyacı olan ailelere hayırseverler tarafından yardım ulaştırmaya aracılık ediyor.
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