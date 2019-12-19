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Bu haber 19 Aralık 2019 23:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın Doktor Yol Ortasında Aracından İndirilip Dövüldü! Sebebi ise Çok Basit

Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

​Kadın Doktor Yol Ortasında Aracından İndirilip Dövüldü! Sebebi ise Çok Basit

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. isimli kadın doktor, önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çaldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kadın doktora saldırdı. Kadın doktoru döven saldırgan sürücü çevredekilerin müdahalesi üzerine aracına binerek olay yerinden kaçtı.



 

108 TL Ceza Kesildi 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. H.H.B. isimli saldırgan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi. Doktor Ş.A. ise saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü H.H.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kadın sürücünün dehşeti yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kadın Doktor Yol Ortasında Aracından İndirilip Dövüldü! Sebebi ise Çok Basit
​Kadın Doktor Yol Ortasında Aracından İndirilip Dövüldü! Sebebi ise Çok Basit
Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
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