Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Aralık 2019 18:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Gobeklitepe’yi ziyaret etti.

​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi yerleşim alanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan İsmaili, "YEE Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş'in himayelerinde ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula'nın gayretleriyle tertiplenen bu ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce neler göreceğim konusunda öngörülerim vardı ama burada gördüklerim gerçekten de sadece bende değil tüm insanlarda bizim zihinlerimizde yeni sorular doğuyor. Mutlak kabul ettiğimiz resmi eğitim sistemi de dahil olmak üzere gerçek olarak kabul ettiğimiz pek çok değerin aslında izafi olduğunu bizlere göstermektedir. Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır. Bilim, gelecekte bu sorulara cevap bulacaktır" dedi.



 

Türk kültürü Makedonya’da tanıtılacak

Ülkesinde çok önemli Türkçe kursları düzenlendiğini ve kursiyerlerin sayısının 5 bine ulaştığını belirten İsmaili, "Bununla birlikte kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakı olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin daha da derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Kültür Merkezi'ni açma imkanımız oldu. Bu kapsamda kültürel merkezler işbirliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli 15. yüzyıldan kalma bir Osmanlı eseri Kurşunlu Han anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye tahsis edildi. YEE orayı Türk Kültür Merkezi olarak kullanacak. Orasının restorasyonu tamamlandığında son derece muazzam bir kültür merkezi, Türk kültürünün tanıtılacağı bir merkez haline gelecektir" şeklinde konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
Boşandığı eşi Gülhanım Doğu'nun başkasıyla evleneceğini duyunca, 'Benden başkasıyla olamazsın' diyerek evinin bulunduğu apartman girişinde eski eşini 6 bıçak darbesiyle öldüren Veysel Yat, iyi hal indirimi uygulanmaksızın ‘Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu’ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Gobeklitepe’yi ziyaret etti.
​Eğlence Mekanından Çıkarıldı! Silahla Geri Dönüp 4 Kişiye Kurşun Yağdırdı
​Eğlence Mekanından Çıkarıldı! Silahla Geri Dönüp 4 Kişiye Kurşun Yağdırdı
Eğlence mekanından çıkarıldıktan bir süre sonra belinde silahla geri gelerek kurşun yağdıran zanlı, bugün polis ekiplerince sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Doğalgaz Zehirlenmesi İddiası: 1 Ölü
​Doğalgaz Zehirlenmesi İddiası: 1 Ölü
Bir evde doğalgazdan zehirlenme iddiasıyla bir kadın ölü bulunurken, eşi de baygın halde bulundu.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Hızını Alamayan Ambulans Motosikleti Altına Aldı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Hızını Alamayan Ambulans Motosikleti Altına Aldı
Şanlıurfa’da meydana gelen kazada hızını alamayan ambulans motosikleti altına aldı. Hızını alamayan ambulans park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor
Şanlıurfa’daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığının, son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Şanlıurfa’daki camilerde de tabure ve sandalyeler kaldırılmaya başlandı.
​6 Çocuk Annesi Eşini, Bıçaklayarak Öldürdü
​6 Çocuk Annesi Eşini, Bıçaklayarak Öldürdü
Bir kişi, evinde 6 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından kaçtığı Adana'da polisler tarafından yakalandı.
​Uçakta, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Uçağı Patlatacağım’ Diyen Kadın Tutuklandı
​Uçakta, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Uçağı Patlatacağım’ Diyen Kadın Tutuklandı
Uçakta "Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.
Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir saatte iki intihar olayı yaşandı. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kabloyla yaşamlarına son verdi.
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
Bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.
​Şanlıurfa’da Emanet Aldığı Para Ve Altın Yangında Küle Döndü
​Şanlıurfa’da Emanet Aldığı Para Ve Altın Yangında Küle Döndü
Şanlıurfa’da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu. Mağdur olan aile hayırseverlerden yardım bekliyor.
​Banka Soygunu Yaptı! Dikkat Çekmek İçin Yaptım Dedi
​Banka Soygunu Yaptı! Dikkat Çekmek İçin Yaptım Dedi
Elinde silahla özel bir bankaya gelip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen şüphelinin Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Soygun girişimcisinin elindeki tabancanın ise kuru sıkı olduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelinin ifadesinde doktor olduğunu, kendisinin dolandırıldığını ve bu sebeple dikkat çekmek için bu eylemi yaptığı bilgisi verildi.
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
​Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
​Bir Hayırsever, Evlere 1.000 Liralık Zarf Bıraktı, Çocuklara 100 Lira Harçlık Verdi
​Bir Hayırsever, Evlere 1.000 Liralık Zarf Bıraktı, Çocuklara 100 Lira Harçlık Verdi
​Eğlence Mekanından Çıkarıldı! Silahla Geri Dönüp 4 Kişiye Kurşun Yağdırdı
​Eğlence Mekanından Çıkarıldı! Silahla Geri Dönüp 4 Kişiye Kurşun Yağdırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:26
Öğle
12:27
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿