​Doğalgaz Zehirlenmesi İddiası: 1 Ölü

Doğalgaz Zehirlenmesinde 1 Kişi Öldü, Bir Kişi Baygın Bulundu

İddialara göre, Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Sare K. ve kocası Etem K.'nin evlerinden ses çıkmaması üzerine durumundan şüphelenen akrabaları ilk önce kapıyı çaldı.Kapıyı kimsenin açmaması üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine Sare K.'nın cansız bedeniyle karşılaşırken, Etem K.'yı ise baygın bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Etem K.'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın doğalgaz zehirlenmesinden şüphelendiği iddia edildi. Sare K.'nın kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak.Editör: Ahmet Şen