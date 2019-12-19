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Bu haber 19 Aralık 2019 11:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Uçakta, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Uçağı Patlatacağım’ Diyen Kadın Tutuklandı

Uçakta "Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.

​Uçakta, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Uçağı Patlatacağım’ Diyen Kadın Tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta bulunan Nigar D. isimli kadın, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırmış, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.




 

“Uçakta yaşadıklarımı hatırlamıyorum”

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda, “Ben oğlumun yanına Kıbrıs’a gidiyordum. Oğlum Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyor. Onu ziyarete gidiyordum. Benim sinir sıkışması, gaz sıkışması gibi rahatsızlıklarım var. Uçaktayken görüntülerde elimde bulunan resmin kime ait olduğunu bilmiyorum. Elimde Kur'an'ı Kerim vardı. Bana havalimanının mescidinde kurabiye ikram ettiler. Ben normalde üzerimde bulunan kıyafetleri hiç giymem, sosyal hayatta da bu giysileri hiç kullanmadım. Havalimanı mescidinde namaz kılmak istedim. Mescitte bir kadın bana, ‘pantolonla namaz kılınmaz’ dedi. O kadın bana bu giysiyi giydirdi. ‘Uçağınız kalkıyor’ anonsu olunca ben de üzerimdeki acayip elbiseleri o sırada çıkaramadım. O giysilerle uçağa bindim. Uçağa binmeden önce yediğim kurabiyelerin bende olumsuz etkileri olmuş olabilir. Akıl sağlığımda bir problem yoktur. Ben uçakta yaşadıklarımı hatırlamıyorum” dedi.







 

“Yolcular bana sataşınca ‘bomba var’ dedim”

Savunmasının devamında, “Ben uçak kalkmadan önce hostese sıkışık olduğumu söylemeye fırsat vermediler. Kendi koltuğuma gittim ve kemerimi bağlayamadım. ‘Çok kötüyüm’ dedim. Arkada bulunan yolcular bana sataşınca ben de ‘bomba var’ dedim. Ben görüntülerde FETÖ’cüyüm demedim. ‘FETÖ’cülerin Allah belasını versin’ dedim. Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Karıncayı bile incitmem. Ben hiçbir şey yapmadığım için asla pişman değilim. Arkadaki yolcuların tahrikleri nedeniyle bu olayı yaşadım” diye konuştu.





 

Tutuklandı

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Nigar D., “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 









Editör: Ahmet Şen 
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