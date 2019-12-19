​Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci Askerlik Arkadaşı Mı?

Ciğerci ve Çıra Trend Oldu

Gündeme Oturan İddia

Tartışma sonrası gündeme çıkan Çıra’nın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu Twitter’da iddia edildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta sonra ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.Polisin müdahalesinden sonra Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Selin Ciğerci Twitter’da gündem oldu.Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ortaya atılan iddia şaşırttı. Twitter kullanıcılarından biri Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın asker arkadaşı olduğu iddia etti. kullanıcılardan bazılar ise Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirdiği için askerlikten muaf olduğunu dile getirdi.Editör: Ahmet Şen