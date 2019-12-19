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Bu haber 19 Aralık 2019 08:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba; “ Bu yılki bütçeye en uygun isim çiğ köfte bütçesi olur” dedi.

​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler.” dedi.



 

Üniversite Mezunları Çiğköfteci Açıyor

Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını dile getiren Ağbaba, “Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor. Çiğ köftecilere teşekkür ediyorum. İnsanları açlıktan ölmekten kurtardı.” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba; “ Bu yılki bütçeye en uygun isim çiğ köfte bütçesi olur” dedi.
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