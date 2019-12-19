​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması

Üniversite Mezunları Çiğköfteci Açıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler.” dedi.Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını dile getiren Ağbaba, “Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor. Çiğ köftecilere teşekkür ediyorum. İnsanları açlıktan ölmekten kurtardı.” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen