Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur

Usulsüz Yapılan İmar Planı İptal Edildi

Şahsım ve Ekibimle Herhangi Bir Alakası Yoktur

Başkan Ekinci, İlçede yapılan ve iptal edilen imar planı ile ilgili aldıkları bazı duyum ve bilgi kirliliğinin önüne geçme adına böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.Başkan Ekinci yaptığı açıklamada, İptal edilen imar planı ile alakalı kendisi ve ekibinin hiçbir alakası olmadığını olmadığını belirterek, 2013 yılında dönemin DTP’li Viranşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Burun ve ekibi tarafından Alelacele yapılan ve onaylanan İmar Planı usulsüz yapıldığı gerekçesiyle mahkeme yoluyla iptal edildiğini söyledi.Başkan Ekinci; “2014 yerel seçimleri öncesi DTP’li Belediye yöneticileri tarafından imar planı yapılıp onaylanırken, planlamanın ana esaslarından biri olan ilgili kurum (DSİ) görüşü alma aşaması es geçilmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan inceleme sonucu Tarım arazilerinin ilgili kurumun izni olmadan imara açıldığını ve yapılan planın usule aykırı yapıldığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. 2019 yılında davayı sonuçlandıran Mahkeme, DSİ’nin itirazını haklı bularak, şehrin imar planı eski ve yeni yerleşim yerleri ayırt edilmeksizin tek parça halinde yapıldığını tespit ederek, İmar planını iptal etti. Sonuç olarak, mahkeme tarafından iptal edilen imar planı, şahsım ve ekibimle her hangi bir alakası ve ilişkisi yoktur” Dedi.İmar planının yeniden yapılandırılması ve revize edilmesinin Belediye Meclisinin onayından geçtiğini hatırlatan Başkan Ekinci, sorunun çözümü için Belediyenin teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.Editör: Ahmet ŞenEditör: Ahmet Şen