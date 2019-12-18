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Bu haber 18 Aralık 2019 20:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu

Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu

Göreve gelir gelmez belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 5 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi. Geriye kalan 19 mağdur işçi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktaş, onların da en kısa sürede işlerine döneceklerini vurguladı.


 

Aktaş, Etnik Dini Ayrım Yapmadan Herkese Aynı Mesafede

Aktaş, etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede oldukların belirterek, Suruç Belediyesinin Suruç halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.





Editör: Ahmet Şen 
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