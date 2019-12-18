​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak

Çiftçi Destekelemelerine Blkoke Konulması Hukuka Aykırıdır

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun elektrik borçları bulunan çiftçilere tarımsal destekleme primlerine bloke konulması yönündeki kararını iptal etti.CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilerimize müjde verdi. Aydınlık;“Sevgili hemşehrilerim, bir vatandaşımız tarafından "tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilerimizin desteklemelerine BLOKE konulmasına" karşı açılmış olan dava çiftçilerimizin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandı.Danıştay Onuncu Dairesi "Bakanlar Kurulu Kararı'nın açıkça HUKUKA AYKIRI olduğuna" karar verdi.Çiftçilerimiz adına mutluyum. En kısa zamanda uygulamaya geçmesini bekliyorum, konunun da sonuna kadar yakından takipçisi olacağım.Ancak; net bir şekilde söylemeliyim ki iktidar sahipleri artık özel şirketlerin tahsildarı olmaktan ya vazgeçecek ya da çiftçiler önümüzdeki seçimlerde Ak Parti'yi iktidar koltuğundan edecek!” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen