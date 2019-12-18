​Pırlantaya Yüzde Sıfır, Tabuta Yüzde 8 KDV

MORG HİZMETİNE KDV

‘ORANTISIZ ALINIYOR’ CHP

YurtGazetesi'nden Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pırlantayı temel bir ihtiyaçmış gibi görüp vergiyi kaldıranların, geçim hesabını simit üzerinden yapmalarına tepki göstererek: “Eşi çalışmayan ve iki çocuklu asgari ücretli, Kasım ayında gıdaya yalnızca günlük 18 TL ayırabildi. Bir kişiye öğün başına 1,5 TL düşüyor. Bunu mantıkla izah etmek mümkün değil” dedi.CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu günlük yaşamlarında yeri olan gıda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel tüketim harcamalarında ödedikleri Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını bilmemektedir. Türkiye’de et, süt, eğitim, sağlık gibi halk için zorunlu nitelikteki mal ya da hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 iken, pırlanta, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli ham taşlardan ne KDV ne de ÖTV, ikisi de alınmamaktadır. Pırlantadan, lüks yatlardan, kürkten KDV alınmazken öldükten sonra ambulans ve morg hizmetinden KDV alınması trajikomik bir durumdur. Devletin acısı taze olanların bile cebine elini sokması anlaşılır bir durum değildir. Hazırlamış olduğumuz bu Kanun Teklifi ile aslına abartılı ve gereksiz olan KDV oranlarını eleştirmek içindir” dedi..Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının 18 yılda sürekli torba yasalarla değiştirdiği kanunları yamalı bohçaya çevirdiğini söyleyerek, “KDV uygulamalarında da dengesizlikler, uyumsuzluklar ne yazık ki giderilmediği için bu gibi trajikomik durumlar oluşuyor. Atanmış Bakanlar, vekâletle yöneten üst düzey bürokratlarla yönetilen ülkemizde sorunlar artmakta ve yapılan yanlışların farkına varılmamaktadır. Verdiğimiz kanun teklifleri ile eksik ve yanlış olanları gösteriyoruz. Umarız bir an önce sunmuş olduğumuz kanun teklifleri ele alınarak sorunlara çözüm üretilir” dedi.Editör: Ahmet Şen