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Bu haber 18 Aralık 2019 19:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle

Bir saatte iki intihar olayı yaşandı. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kabloyla yaşamlarına son verdi.

Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle

OdaTV’nin haberine göre, Çorum’da bir saatte iki intihar olayı yaşandı. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kabloyla yaşamlarına son verdi.
İlk intihar olayı saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Gökhan T’den haber alamayan yakınları polise başvuruda bulundu. Bunun üzerine belirtilen adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile balkonundan içeriye giren polis ve sağlık ekipleri Gökhan T’yi asılı halde buldu. Şahsın intihar etmeden hemen önce üç yaşındaki kızına "Seni seviyorum kızım. Özür dilerim" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.




 

“YİYECEK YEMEĞİMİZ OLMADIĞI İÇİN BABA EVİNE GİTTİM”

Çorum Haber’in haberine göre; saatler 17.30’u gösterdiğinde yine Bahçelievler Mah. Karşıyaka 1. Cadde de ikinci bir intihar olayı yaşandı. İddialara göre, 33 yaşındaki Oktay A, evinde kendini elektrik kablosu ile asmak suretiyle intihar etti.





 

YAKINLARININ KONUŞMASI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Polis intihar eden Oktay A’nın eşi ile yaptığı görüşmede maddi sıkıntılarının olduğunu, evde yiyecek yemeklerinin olmadığı için babasının evine gittiğini, bugün de çocuğunun eşyalarını almak için babası ile tekrar evine geldiklerini, eşinin kapıyı açmaması üzerine anahtar ile içeri girdiklerini ve eşini asılı halde bulduklarını söylediği iddia edildi.




 

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDILAR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası her iki kişinin cansız bedenleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir saatte iki intihar olayı yaşandı. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kabloyla yaşamlarına son verdi.
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