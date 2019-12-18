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Bu haber 18 Aralık 2019 18:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Özyavuz’dan Araplara Mesaj

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 18 Aralık Dünya Arapça Gününü kutladı

​Başkan Özyavuz’dan Araplara Mesaj

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 18 Aralık Dünya Arapça Günü için mesaj yayınladı. Her kültüre eşit mesafede duran Başkan Özyavuz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;


“Yaklaşık on bin yıldır işlenerek günümüze kadar gelen Arapça dili bundan binlerce yıl öncesinden bugüne kültür miraslarının da günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
Arapça eğitimi ve öğretiminin ülkemiz genelinde daha iyi yerlere gelmesini diliyor, 18 Aralık Dünya Arapça Gününü Kutluyorum.”





Editör: Ahmet Şen 
 
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