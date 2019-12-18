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Bu haber 18 Aralık 2019 17:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hummalı bir şekilde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hummalı bir şekilde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süreli yağışlı havanın ardından, yol yapımına tekrardan başladı. Merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma çalışmaları kırsal da ise stabilize yol yapımı ile sürüyor. Merkez Osmanlı mahallesinde yıllardır ham olarak kullanılan yolda başlatılan kilitli parke taşı çalışmalarını Meclis yesi Ahmet Çoban ve Mahalle Muhtarı Veysi Çelik’le birlikte inceleyen Başkan Kuş, çalışmaların hem merkezde hem de kırsalda devam edeceğini belirtti. Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı ve vatandaşlar da Başkan Kuş’a teşekkür etti. 




 

“ HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.”

Ekip olarak hızlı bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürütmeye devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Osmanlı Mahallemizdeyiz. Sağ olsun muhtarımız da bizlere eşlik ettiler. Malumunuz Osmanlı Mahallemizin sokaklarında ciddi sıkıntılar vardı, yollar ham yoldu. Vatandaşlar bu noktada çok sıkıntı çekiyorlardı. Biz Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve Personellerimize talimat verdik ve çok şükür çalışmaya başladılar. İnşallah kilitli parke taşı çalışmamız kısa bir süre içerisinde Osmanlı mahallemizde bitmiş olacak ve vatandaşlarımızın bu mağduriyetini inşallah gidermiş olacağız. Akabinde diğer mahallelerimizde de ciddi sıkıntılar var. Onları da peyder pey kısa bir zaman dilimi içerisinde halletmiş olacağız. Yine kırsalda da hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Malumunuz yağışlardan dolayı çok ciddi sıkıntılar var. Özellik ile ova bölgesinde çok ciddi sıkıntılar var. Oradaki ekiplerimizi güçlendiriyoruz. inşallah kırsaldaki vatandaşlarımızın da mağduriyetini kısa bir süre içerisinde çözmüş olacağız. Ben buradan Eyyübiyeli kardeşlerime özellikle kırsalda yaşayan kardeşlerime sesleniyorum; yaklaşık 7 aydır sizlere hizmetkar olarak seçildik ve 7 ay zaman zarfında dur durak demeden gerek ben gerek Başkan Yardımcılarımız gerek Birim Müdürlerimiz, bütün personellerimiz sahada çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama biraz öncede ifade ettiğim gibi 7 aya sığdırabileceğimiz bir çok hizmeti sığdırdık. Biraz sabretsinler, özellikle kırsalda hiçbir sorun kalmayacak. Meclis üyelerimizin de bizlere çok ciddi destekleri var, sağ olsunlar. Biz bütün bir ekip olarak gerek partimiz gerek Meclis Üyelerimiz ile gerek Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz ile İnşallah Eyyübiye’yi bütün sıkıntılardan gidermiş olacağız. Ben buradan bütün Eyyübiyeli kardeşlerime selam ederim. “dedi.



 

“BAŞKAN KUŞ’TAN ALLAH RAZI OLSUN.”

Osmanlı Mahalle Muhtarı Veysi Çelik de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirip,” Çalışmaları beğeniyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş tabi ki imkanlar içerisinde elinden geleni yaptığına hiç şüphemiz yok. Her aradığımızda Başkanımız bizlere mutlaka cevap veriyor, mahallemiz adına kendisinden bir şey istediğimizde gelip kendi gözü ile görerek anında talimat veriyor. Bizim mahallemizi kontrole geliyor ve mahallemiz güzelleşiyor ve eksikliklerimiz gideriliyor. Şuanda bizim olduğumuz sokak 3710. Sokaktayız zamanında mahalleli istekte bulunmuş ama bir türlü yapılmamış, bizler de başkanımıza ilettik ve şuanda bu sorunu çözmek Başkanımıza nasip oldu. Biz başkanımızın her zaman yanındayız ve arkasındayız. Kendilerine şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. “ şeklinde konuştu.

Başkan Kuş’a teşekkür eden vatandaşlar ise şunları söyledi,” Başkanımızdan Allah razı olsun. Şimdiye kadar yapılmayanları mahallemize yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun, bizlere hizmet yapıyor.”


Editör: Ahmet Şen
 
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