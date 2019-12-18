Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Aralık 2019 14:52:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı

Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapan iki şahıs araçla polisten kaçarken kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından yakalandı. 


 

Satışa Hazır Eroin Ele Geçirildi

Şahısların kullandığı ve kaza yaparak duran araçta ise yapılan aramada her biri 1 gram olmak üzere toplam 71 parça satışa hazır eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 63 gram ağırlığında eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 75 gram gelen metamfetamin maddesi, 4 poşet içerisinde toplamda 163 gram gelen esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin’de düzenlenen operasyonda 4’ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çöken derme çatma evin yakınındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
Şanlıurfa’dan Almanya’da bulunan eski kocasının yanına gitmek isteyen kadın, kendi öz yeğenini kaçırtıp 25 bin dolar fidye istedi.
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
Tarihi Balıklıgöl Platosu’nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hafta sonu aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
100 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak 3 bin 300 konut için başvurular başladı. Başvurular yoğunluk oluşturdu.
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca peş peşe arızalar yaşanmaya başladı.
​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek
​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek
Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Kadın Şiddetine Genelge! Artık Uzman Savcılar Bakacak
​Kadın Şiddetine Genelge! Artık Uzman Savcılar Bakacak
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
​Bakanlık, Genç Çiftçilere 100 Bin Lira Hibe Veriyor
​Bakanlık, Genç Çiftçilere 100 Bin Lira Hibe Veriyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:26
Öğle
12:26
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿