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Bu haber 18 Aralık 2019 13:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu

Bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.

​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir’in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. 



 

Tartışma Sırasında Av Tüfeği Ateş Aldı

İddia göre, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti. Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir'e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.



 

Cinayet Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile polisin incelemesi sürüyor.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
Bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.
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