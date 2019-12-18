​Asgari Ücret İçin İşçinin Aylık Gıda harcaması Hesaplandı! Tutar 2331 Lira

TÜİK’ten Veriler İstendi

Gerçek Enflasyon ile TÜİK’in Beklediği Farklı Oluyor

Salt Gıda Harcaması ile Asgari üretin Hesaplanması Doğru Değil

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2020’de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. İlk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını Türk-İş’te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren ve Başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in yaptığı toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, İşçi Heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda, TÜİK ve TİSK heyeti temsilcileri sunum yaptı. TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif işler için bin 940 lira 70 kuruş, orta işler için 2 bin 86 lira 80 kuruş ve ağır işler için 2 bin 331 lira olarak belirledi.Toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı içeriği hakkında bilgi vererek, “Gelecek hafta toplantımızı Bakanımız başkanlığında Bakanlıkta yapacağız. Orada da son noktayı koyacağız. TÜİK yaptığı sunumda gıda harcamalarına bağlı ekonomik bir veri veriliyor. Bu çok fazla önem atfedilecek bir rakam değil, diğer ekonomik veriler gibi bir veri. Biz her sene olduğu gibi yine aynı hesaplamalara göre TÜİK’ten verileri istedik. Biz de değerlendirmeleri yaptık” diye konuştu.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bugün üçüncü toplantının gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bizim beklediğimiz TÜİK temsilcisi verilerini açıkladı. Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİK’İn beklediği enflasyon arasında hep fark oluyor. Bugün de maalesef bizim beklentimizin çok altında bir rakamla rakamlarını açıkladı. Hafif iş kolu bin 940 lira 70 kuruş, orta iş kolu 2 bin 86 lira 80 kuruş ve ağır iş kolu için 2 bin 331 lira. Beklentilerimizin altında dedim çünkü 5,31 artışla geçen yıl 2 bin 213 iken bu yıl 2 bin 331 lira gelmiş. Ağır iş kolu diye ifade eden rakamı dikkate alıyoruz. Yaşanan gerçek hayattaki hayat pahalılığını dikkate aldığımızda 5,31 artış kaydediliyor oysaki Aralık’tan bugüne kadar 11 aylık artış 11,1. Yani 5,31’lik artışın çıkmasını çok anlayabilmiş değiliz. Geçen yılın rakamına göre 118 lira artmış.TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise komisyona bir sunum yaptıklarını belirterek, “TÜİK yapmış olduğu hesaplamayı komisyonumuza takdim etti. Bu hesaplama geçtiğimiz günlerde de beyan ettiğimiz üzere işçi ve hükümet tarafının oy çokluğuyla geldi. Salt gıda harcamasından yola çıkarak bir asgari ücret hesaplamasının masaya gelmesini çok doğru bulmuyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen