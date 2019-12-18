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Bu haber 18 Aralık 2019 08:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalar Şanlıurfa iline renk katıyor.

​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği

Her aya eğitimde bir gönüllük çalışması sığdırmak isteyen öğretmen adaylarının yeni durağı Eyyubiye Direkli İlkokulundan sonra 2019 Aralık ayında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezi oldu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezi öğrencilere Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik teması ile yeni yüzyıl mesleklerinin gerektirdiği becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.Bu konsepte uygun boyama çalışmalarınıtasarlayan Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmen adayları Bilim Merkezi'ndeki robotik ve grafik baskı atölyelerinde görev alarak tüm merkezi resim çalışmalarıyla renklendirdiler.

Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Çetin, Merkez Ekip Üyeleri Bekir Başkurt, Eyüp Ersen Doğru, Semra Doğan’ın kurum adına ev sahipliği yaptığı, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Koordinatörleri Veysel Öncül, Ahmet Karyağdı’nın desteklediğiboyama etkinliğiResim İş Bölümü Öğretmen Adayları ile gün boyu sürdü. 

Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk kapsamında katıldığı çalışmanın amacı STEM eğitiminin amacına ve içeriğine uygun şekilde duvar çalışmalarıyla eğitimde örtük öğrenme süreçlerinin etkin hale getirilmesiydi. Boyama etkinliği dışında Eğitim Fakültesi Sınıf ve Fen Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının de inceleme ve araştırma için görev aldığı bilim merkezi öğretmen adayları için hem gönüllük hem de staj kurumu haline geldi.

Gönüllük çalışmaları etkinliğinin bu ayki mesajlarından en önemlisi “iş sağlığı ve güvenliği” oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Genç İSG çalışmaları kapsamındaki etkinliğine katılan öğretmen adayları merkezin meslek atölyesinin olduğu kata “Mesleğimiz her şeyimiz, İş sağlığı önceliğimiz” konulu Güven Usta çalışmasıyla da mesleki ve teknik eğitimde iş sağlığı konusuna dikkat çektiler. Öğretmen adayları olarak önemli bir gönüllük girişimine öncülük eden Resim İş Öğretmen Grubu adına konuşan Bedriye Arslan ve Fatma Demir “Harran Üniversitesi Öğretmen adayları ile başlattıkları çalışmalara tüm öğrenci kulüplerini de dahil ederek Şanlıurfa ilinde üniversite ve lisans öncesi öğrencileri arasında bir bağ kurmayı planladıklarını” ifade etti.


Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği
​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalar Şanlıurfa iline renk katıyor.
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