Yalçınkaya Makam Aracından Sonra Tedbir Amaçlı Verilen Zırhlı Aracı da Reddetti

“Daha Önce TV Programına Katılmadım”

Türkiye’de Ortadoğu’yu, Suriye’yi En İyi Bilen Benim

Büyükşehir Belediye Yasası Külliden Yanlış Bir Yasa

Yalçınkaya, İlçesine Neler Kazandırdı?

Benim Makam Aracım Yok, Zırhlı Aracı da Kabul Etmedim

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneydoğu TV’de yayınlanan, Müslüm Çap ile Siyasetin S’si programına katıldı. Yalçınkaya, Sunucu Çap’ın sorularını yanıtladı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneydoğu TV’de yayınlanan programdaki konuşmalarından satır başları;Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya: “Daha önce Tv programlarına katılmadı. Barış Pınarı Harekatı’nda Akçakaleye gelen basın mensuğlarına roportaj verdim sadece. Onlara Akçakale’nin uzun yıllardır PKK/PYD DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından esir alındı. Onlar bu coğrafyanın insanları değil. 66 ülkeden gelmiş aşağılık, müptezel insanlar. Harekatın yapılış amaçlarını tüm dünyaya anlatmaya çalıştık.Türkiye’de 100 milyon insan içinde Ortadoğu’yu, Suriye’yi en iyi bilen insanlardanım. Osmanlı için geçmiş yüzyılın felaketi Balkan’dı, Türkiye için yüz yılın felaketi Suriye’dir. Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye cehennemin kenarından döndü. Yani bu harekatla hem Türkiye hem de Suriye kurtuldu. Urfalılar 30 – 40 yıl rahat yatabilir.Akçakale, hem harekatta hem de öncesinde büyük bedel ödedi. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da söyledim, Büyükşehir Belediye Yasası külliden yanlış bir yasa. Neden? İçme suyu büyükşehirde, yollar büyükşehirde, asfalt, kanalizasyon, park bahçeler ve mezarlık büykşehirde. Yani içi boşaltılmış yalandan bir büyükşehir başkanlığı var. Bu şekliyle ilçeye hizmet etme imkanınız yok. Büyükşehir belediye yasası değiştirilecek deniliyor. Değiştirilsin ki ilçe belediye başkanları halka hizmet edebilsin.Geldiğimiz gibi asfalt, bakım ve tamiratını yaptık. İnsanı yardıma açık bir ilçeyiz. Güvenlik sağlandığı takdirde sınır kapıları ticari olarak da faaliyete başlayacak. Göreve geldikten sonra Haziranda mahallelerimizin içme suyu yoktu, su akışını sağladık. 20 tane daha kuyuyu ilçemize bağlayıp arıtma işlemlerinden sonra vatandaşların hizmetine sunacağız.Akçakale’ye doğalgazın gelme tarihi 2023 olarak planlanmıştı. Yaptığımız görüşmelerden sonra bu işi 2020’ye aldık.Benim şu anda makam aracım yok. Kendim de binecek araba bulamadım. İş makinelerinin çoğu kiralıktı. Geçmişteki belediye başkanı arkadaşımız hem makam aracını hem de iş araçlarını kiralık olarak kullanmış. Biz geldikten sonra bunun facia olduğunu gördük. Belediye başkanlığına geldiğimiz an size en iyi aracı kiralırız dediler hayır dedim. 40 trilyon borç var. O borcun üstüne Türkiye’nin en lüks aracını kiralayıp binersem gece rahat uyuyamam diye kabul etmedi. Harekattan dolayı, can güvenliğimizi sağlamaları için zırhlı araç gönderdiler onu da kabul etmedim.Program boyunca Akçakale’ye yaptığı hizmetler, halkına bakış açısı ve başkanlığın vermiş olduğu sorumluluklardan bahseden Yalçınkaya, Akçakale’yi olduğu yerden daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın katıldığı TV programının tümü aşağıdaki videoda;Editör: Ahmet Şen