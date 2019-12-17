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Bu haber 17 Aralık 2019 16:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar

İple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu.

​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesinde meydana geldi. 


 

Narenciye Bahçesinin Kenarında Ceset Buldular

Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 



 

Önce Evsiz Olduğu Düşünüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önce şahsın evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldüğü saptandı. Polisin yaptığı çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesine getirilip yol kenarına atıldığı tahmin ediliyor.



 

Cesedin Üzerinden Kimlik Çıkmadı

İlk inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışılacak. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
İple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu.
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