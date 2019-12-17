Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Aralık 2019 15:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor

Tarihi Balıklıgöl Platosu’nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor

Şanlıurfa’nın tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’nde, eski dönemlere özgü eşyalar sergileniyor. Antikacı Müslüm Akçiçek tarafından açılan ‘antika sergisi’, bilinenin dışında farklı bir konseptle hizmet veriyor. Birbirinden farklı çok sayıdaki antika eşya, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Sergi, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Sergide antika televizyondan radyoya, kameradan müzik aletlerine, paradan lambaya, kasetten gaz lambası kadar hemen hemen her şey bulunuyor.



 

“Yeni nesil, antika malzemeleri görünce şaşırıyor"

Çocukluğundan bu yana tarihi eşyalara merakının olduğunu, bu yüzden imkanı ölçüsünde biriktirdiği yüzlerce antika eşyayı sergilediğini belirten antikacı Müslüm Akçiçek, “Yeni nesille, eskiden günlük hayata kullanılan araç ve gereçleri tanıtıyoruz. Geçmişin kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Tarihimizi ayakta tutmaya çalışıyorum. Önemli olan yeni nesil gençlere eskiden ne kullanılırdı, onları aktarmaya çalışmaktır. Geçmiş nesillerde kullanılan yapılara burada sergiliyorum, gelen vatandaşlar malzemelerin fotoğraflarını çekiyorlar, mutlu oluyorlar. Amacım tarihimizi bilmek ve anlatmak. Vatandaşların bu tür eski eşyaları getirip burada sergilemesini istiyorum. Eski eşya olarak bakır var, fotoğraf şovlar, teyp, plak, gaz lambaları, kapı tokmağı, fanus ve cefn gibi daha birçok antika eşya bizde mevcuttur. Şanlıurfa’nın hemen hemen bütün müzik arşivi bizde bulunmaktadır. Çok zengin bir kültürümüz var. Antika eşyaların tarihi 100 yıl geçmişten başlayıp günümüze kadar olan malzemeler yer almaktadır. Gelen yerli ve yabancı turistler tarihi antikaların binlerce fotoğrafını çekti. Bizim zamanımızda bakır malzemeler kullanılırdı, gaz ocakları vardı. Geçmişteki öğrenciler ödevlerini bu ışıklarda yaparlardı. Tarihimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
Tarihi Balıklıgöl Platosu’nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hafta sonu aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
100 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak 3 bin 300 konut için başvurular başladı. Başvurular yoğunluk oluşturdu.
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca peş peşe arızalar yaşanmaya başladı.
​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek
​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek
Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.
​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı! Amcasının Oğlu: Abin Ölecek Dedi, Ardından kurşun Yağmuruna Tuttu
​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı! Amcasının Oğlu: Abin Ölecek Dedi, Ardından kurşun Yağmuruna Tuttu
Kuzey Irak'a karton taşıyan ve kardeş olan 2 tır şoförü, Kuzey Irak'a seyir halindeyken kendilerini takip eden yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Cep telefonu kameraları ile görüntülenen silahlı saldırıda iki kardeş şans eseri yaralanmadan kurtulurken, 3 saldırgan ise kayıplara karıştı. Saldırıdan kurtulan kardeşlerden Mehmet K. yaşadıkları o anları anlattı.
​Şanlıurfa Kaşmer Dağı’nda Yine Kaşmerlik Başladı
​Şanlıurfa Kaşmer Dağı’nda Yine Kaşmerlik Başladı
Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıllarda imara açılması ile gündeme gelen ve büyük kesimin tepkisini toplayan Kaşmer Dağı, yeniden gündeme taşındı.
Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor
Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor
​Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletiliyor. Kaldırımın genişlemesi ile araçların kullandığı yolun daralması ise tepkilere neden oldu.
​Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü
​Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı! 1 Ölü
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü: Olayda 1 Kadın Kör Kurşunların Hedefi Oldu
​Şanlıurfa’da Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü: Olayda 1 Kadın Kör Kurşunların Hedefi Oldu
Şanlıurfa'da iki akraba aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
Vatandaşların Dini Duyguları Kullanarak Yüz Binlerce Lira Dolandırdılar
Vatandaşların Dini Duyguları Kullanarak Yüz Binlerce Lira Dolandırdılar
​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi
​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi
​İki Kardeş Düğünde Miras Meselesi Yüzünden Tartıştı! 2 Ölü
​İki Kardeş Düğünde Miras Meselesi Yüzünden Tartıştı! 2 Ölü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿