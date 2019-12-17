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Bu haber 17 Aralık 2019 13:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘‘Sıfır gümrükle 500 bin ton daha buğday ithal edilebilecek’’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Habere konu olan Ürün Takip Masaları'nın hazırladığı Buğday Raporu'nda önümüzdeki sezon için bir öngörü yapılmış olup, buğday ekim alanlarında bir artış beklendiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda buğday ekim alanlarının artması beklenirken, buğday ithalatı neden yapılıyor diye sormak gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. Piyasa düzenleyici konumda olan TMO'nun ithalat kotasındaki 500 bin tonluk artış mevsimsel dalgalanmalara karşı kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Haberlerde çelişki olarak belirtilen üretim alanı artışı öngörüsü ile gerektiğinde kullanılacak olan ithalat yetkisi aynı üretim sezonunu kapsamamaktadır. Aynı zamanda ithalata kota verilmesi kesin ithalat yapılacak anlamını taşımamaktadır, tedbir amaçlı alınan bir karardır” denildi.



Türkiye'de buğday üretiminin ülke ihtiyacına yetecek düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, “TÜİK verilerine göre ortalama buğday üretimimiz 20,5 milyon ton olup, tüketimimiz ise 18,2 milyon tondur. Söz konusu ithalatlar, ‘mamul madde ihracatına yönelik' olarak yapılmaktadır. Ülkemiz, dünyada un ihracatında 1. sırada, makarna ihracatında ise 2. sıradadır. Son 18 yılda ülkemiz 59 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 73 milyon ton buğday karşılığı mamul maddeyi (un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi) 165 ülkeye ihraç etmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemiz bu konuda net ihracatçı ülke konumunda olup, ihracatımız ithalatımızdan 12 milyar dolar fazladır” ifadelerine yer verildi.



TMO'ya verilen ithalat yetkilerinin genel bir yetki olup, gerekli değerlendirmelerin en hassas şekilde yapılarak ihtiyaç duyulması halinde kullanıldığı vurgulanan açıklamada, “Hiçbir şekilde üreticilerimizin mağduriyetine sebep olmayacak, aksine piyasa fiyat istikrarı için ihtiyaç halinde kullanılabilecektir. İthalat yetkisinin hasat sezonunda kullanılması söz konusu değildir. Asla üretici mağduriyetine sebebiyet verilmemektedir. Esas olan piyasa fiyat istikrarıdır, istikrarlı bir piyasada üretici de tüketici de korunmuş olacaktır. Netice itibarıyla üretici, sanayici ve tüketici gibi geniş bir yelpazeyi dolayısıyla toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bu tür konularda haber yapılırken basın mensuplarımızın daha hassas davranmaları ve Bakanlığımızdan konu ile alakalı bilgi almaları kamuoyunun doğru aydınlatılması açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.





Editör: Ahmet Şen 
 
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