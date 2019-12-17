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Bu haber 17 Aralık 2019 09:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi

Devlet hastanesi için 2 TL bütçenin ayrıldığını iddia etti. bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılında devlet hastaneleri için ayrılan bütçeleri belirlendi. Bütçeler belirlenip her hastaneye ayrı ayrı bildirilirken, bu hastaneler arasında Muş Devlet Hastanesi dikkatlerden kaçmadı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in iddialarına göre hastane için sadece 2 TL bütçe ayrıldı.



 

Muş Devlet Hastanesi'ne 2 TL Düştü

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, iddialarını sosyal medya hesabından dile getirdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada;

“2020 bütçesinde DAP kapsamında Muş Devlet Hastanesi için 2 lira, ağrı merkez kadın doğum çocuk hastanesi projesi için 2 TL ödenek ayrıldı. şaka değil gerçek!” ifadelerine yer verildi. İddiaların doğruluğuna inanmakta güçlük çeken sosyal meyda kullanıcılarına durumu ispatlamak isteyen Vekil Göker, bütçenin yazılı olduğu bir görseli de yayınlamayı ihmal etmedi.












Editör: Ahmet Şen 
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​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi
​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi
Devlet hastanesi için 2 TL bütçenin ayrıldığını iddia etti. bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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