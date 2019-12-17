Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Aralık 2019 00:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!

6 kişilik hırsızlık çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses’in oğlu Mustafa Kerem Gürses’e hayatının şokunu yaşattı.

​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!

Çete, Gürses'in 40 bin lira değerindeki motosikletini saniyeler içerisinde kilidini kırarak çaldı. Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile kaçarken hırsızlığa tanık olan vatandaş ise olayın şaşkınlığına üzerinden atamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, 6 kişilik hırsız çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses'in oğluna ait motosikleti gözlerine kestirip çalmak üzere harekete geçti. Apartmanın önünde park edilmiş olan motosikletin yanına 3 motosikletle gelen hırsızlar, motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırdılar. Ardından hırsızlar hareket ettirdikleri motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçırdılar. Motosikletin alarmını duyan bir mahalle sakini binadan çıkıp hırsızlarla karşı karşıya gelse de olayın şokunu bir süre atlatamadı. Çaldıkları motosikletle beraber hızla kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




 

Motorumu Çalmaya Geldiler

Motosikleti çalınan Mustafa Kerem Gürses, “Gözüne kestirdiler, motorum vardı onu çalmaya geldiler, yaklaşık bir dakika içerisinde çaldılar. Motosiklet gerçekten ucuz değildi maddi değeri yüksekti. Polisten destek istedik. Ama bulunamadı. Onca çalışıp edip, biriktirip kenara koyduğumuz paralarla aldığımız motorlar bir gecede bir dakikada buruşturulup çöpe atılıyor bu hiç hoş değil. Disk kilidi vardı, kilit de vardı onları saniyeler içerisinde kırıyorlar. Alarm ötüyor, buradan birileri çıkıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Mağduruz ve yetililerden adım bekliyoruz” dedi.



 

6 Kişilik Hırsızlık Çetesi, 3 Motor Çaldı 

Öte yandan hırsızlık çetesinin motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 6 kişilik hırsızlık çetesi 3 motosikletle olay yerine geliyor. Motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırıyor ve kaçırıyorlar. Bir vatandaş da alarmı duyup olay yerine geliyor ama hırsızlar kaçıyor.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
6 kişilik hırsızlık çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses’in oğlu Mustafa Kerem Gürses’e hayatının şokunu yaşattı.
​KOSGEB, Suriyelilere Bedava Para Veriyor
​KOSGEB, Suriyelilere Bedava Para Veriyor
KOSGEB, "Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli" işletmeler için destek vereceğini açıkladı. Açıklamada destek almaya hak kazanan Suriyeli isimlerin listesine yer verildi. KOSGEB'in bu kararı "Suriyelilere bedava para veriyor" dedirtti.
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
İddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.
​Siparişi Gelmedi, Marketi Silahla Basıp Engelli Kızı Vurdu
​Siparişi Gelmedi, Marketi Silahla Basıp Engelli Kızı Vurdu
Siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
​Evli Kadına Cinsel içerikli Mesaja Meydan Dayağı
​Evli Kadına Cinsel içerikli Mesaja Meydan Dayağı
Evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları zor sakinleştirirken, darp edilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.
​Camı Silmek İsteyen Kadın 11. kattan düşerek Hayatını Kaybetti
​Camı Silmek İsteyen Kadın 11. kattan düşerek Hayatını Kaybetti
15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
​Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
Gaziantep’in Nizip ilçesinde sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.
​Babası 19 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
​Babası 19 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki Ömer Çolak hayatını kaybetti.
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Annesini kolundan yaralayan şahıs kaçarken, polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
İşlek bir caddede iş yerini kapatan çalışanlar 20 kişilik grubun saldırısına uğradı saldırıda 3 kişiyi öldüresiye dövdüler.
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
İki aile arasında “kız kaçırma” iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿