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Bu haber 16 Aralık 2019 23:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!

Google, Türkiye'de yeni çıkacak Android telefonlar konusunda Türk ortaklarıyla işbirliğini sonlandıracağı uyarısında bulundu.

​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!

Google'ın Reuters'a gönderdiği açıklamada "Türkiye'de piyasaya sürülecek yeni Android telefonlar üzerinde işbirliğine son vereceğimiz konusunda Türk ortaklarımızı bilgilendirdik." denildi.
Açıklamada ayrıca "Kullanıcılar, mevcut Android cihazlarını satın almaya ve uygulamaları kullanmaya devam edebilecek. Google'ın diğer hizmetleri de etkilenmeyecek." ifadeleri kullanıldı.



 

Türkiye,93 Milyon TL Ceza Kesmişti

Rekabet Kurumu Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmada, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. unvanlı şirketlere 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verilmesini kararlaşmıştı.

Açıklamanın devamında ayrıca, "Android’e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı. Çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.


 

"Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz"

Bugün Türkiye'de milyonlarca kullanıcının her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullandığı, bunun da Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye'deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yarattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu ile 3 yıldan fazla süre çalıştıktan sonra ağustos ayında yine Rekabet Kurumu'nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google'ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak kasım ayında Rekabet Kurumu, bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye'de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi."

Son verilere göre Türkiye’de her yıl 10 milyondan fazla cep telefonu satışı yapılıyor ve bu telefonların yaklaşık yüzde 90'ı Android işletim sistemini kullanıyor.




Editör: Ahmet Şen 
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Teknoloji
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