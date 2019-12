​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı

Başvuru Sonrası Kura Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi” için başvurular başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanmaya başlandı.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, Ziraat Bankası’nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul ediliyor. Başvuru bedeli olarak 2+1 konutlar için 500, 3+1 kontular için de 1000 TL ödeme yapılıyor.Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek ve başvuru sahipleri arasında “Hak sahibi belirleme” kurası yapılacak.Bu kapsamda Şanlıurfa’da da yapılması planlanan 3 bin 300 konut için başvurular kabul ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;T.C. vatandaşı olması,Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleriBaşvuru sahipleri;Nüfus Cüzdanı ile birlikte;Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları “Belgeyi”Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.Başvuru işlemleri sırasında;2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)