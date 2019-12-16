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Bu haber 16 Aralık 2019 21:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı

Batman`ın tarihi ilçesi Hasankeyf`te 610 yıllık Er-Rızk Cami`nn bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park`a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Cami`nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.

​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı

Hasankeyf`te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park`a taşınmıştı. Eski Hasankeyf`te kalan son eser Er Rızk Cami`nin taşınma işlemine başlandı.






Bin 700 tonluk gövdesi ile cami, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park`a taşınmaya başlandı. Taşınma sırasında yaşlı bir kadının ağıt yakarak dua etmesi dikkat çekti.








Er-Rızk Cami`nin taşınması ile ilgili bilgi veren DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Hasankeyf`te son eseri taşımak için hazır olduklarını ve daha önce 6 tarihi eseri taşıdıklarını hatırlattı. Dün itibari ile testlerini yaptıklarını belirten Kösalı, "Testlerde herhangi bir problem yaşanmadı. Eserimizi 4 bin 670 metre uzunluğundaki güzergahtan Arkeopark`ta yeni yerine yerleştireceğiz.







Daha önce Er Rızk Cami`nin minaresini taş sökerek hasarsız bir şekilde depoya koymuştuk. Caminin yerleştirmesinden itibaren de minaresinin aynı şekilde hasarsız bir şekilde örmeye başlayacağız" dedi

Hasankeyf Şubat ayında tamamen su altında kalacak - Er Rızk Cami`nin 1400`lü yılların başında Eyyubi Meliki Ebu Süleyman tarafından yapılan bir yapı olduğunu kaydeden Kösalı, "Yapımızın ağırlığı bin 687 ton, 55 kriko ile havaya kaldırdık bu eserimizin diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarı kaldırdık daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şuanda 54 tane SPMT aracığıyla taşıyacağız. 216 tekerlek ile taşınacaktır.







Bugün itibariyle sadece cami taşımayı hedefliyoruz 3 saat bir zaman hedefliyoruz. Yarın itibariyle de halim duvarları taşınacak. Yeni yeri 4 bin 670 metre uzaklıkta. Bununla birlikte taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hasankeyf'teki son operasyon tamamlanmış olacaktır. Bu taşıdığımız eser 7'nci ve son eser, daha öncede 6 eser taşımıştık. 5 eserimizin de yeni yerindeki restorasyon ve sunum işlemlerinde tamamlandı.





Bununla beraber 7'nci ve son eseri taşımız olacağız. Hasankeyf su gelmesine yaklaşık 1 metremiz kaldı, su gelmek üzere bu ay içesinde Hasankeyf`te suyun yönlenmesini göreceğiz. Şubat ayında artık Hasankeyf'in tamamen su altında kalmasını planlıyoruz" diye konuştu.







Editör: Ahmet Şen 
 
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​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
Batman`ın tarihi ilçesi Hasankeyf`te 610 yıllık Er-Rızk Cami`nn bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park`a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Cami`nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.
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