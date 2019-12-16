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Bu haber 16 Aralık 2019 19:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!

Ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda ölümün, iç kanama meydana geldiği belirtildi.

​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (45) 11 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'ndaki ofisinin önünde sabaha karşı ölü bulunmuştu. 


 

İngiliz Ajanının Adli Tıp Raporu Hazırlandı

İngiliz ajanın ölümüne ilişkin otopsi raporu hazırlandı. Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, Le Mesurier'in iç, dış muayenesi ile kimyasal incelemelerin yapıldığı belirtildi. Hazırlanan 4 sayfalık otopsi raporunda ölümün, ‘Genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından meydana gelen iç kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi.



 

İngiliz Ajanı Neden Öldü?

Raporda, ölümün cinayet ya da düşme sonucu olduğu ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmezken, bunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi.
Öte yandan Le Mesurier'in emniyetteki elektronik eşyalarının incelemesi ve eşi Emma Hedvig Christina Winber'ın yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!
​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!
Ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda ölümün, iç kanama meydana geldiği belirtildi.
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