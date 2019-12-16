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Bu haber 16 Aralık 2019 22:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.

Şanlıurfa Kıck Boks takımı ocak ayında Antalya İlinde Yapılacak olan. Türkiye Kıck Boks şampiyonasına Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve yardımcısı Serhat Akagündüz, Nezaretinde Çağdaş Spor Kompleksinde çalışmalarına iddialı bir şekilde ara vermeden devam ediyorlar.

​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.

Bilindiği üzere Urfalı Kick Boksörler son 5 yıldır  takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarılara imza atarak ilimizi Türkiye spor arenada çok iyi bir noktaya taşıyarak, sadece bu yıl  8 sporcumuz Kick Boks Milli Takımda yer alarak kentimizi  ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdi.




Milli Takım Direktörü Açıklama Yaptı
Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü ve İl Temsilcisi Murat Akaltun, Yaptığı açıklamada; "Son 5 yıldır takım halinde Türkiye Şampiyonu oluyoruz bu başarıları elde etmek kolay değil. Burada çok ciddi derecede bir emek var plan, program ve sistematik bir çalışmanın olduğunu belirten Akaltun, Biz sürekli olarak değişim, dönüşüm ve gelişim kapsamında hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yapıyoruz hamdolsun yapılan doğru çalışmalarında karşılığını başarlı bir şekilde aldıklarını aktaran Akaltun, “Ocak ayında Antalya’da yapılacak olan Kıck Boks Türkiye Şampiyonasına çok iyi bir şekilde takımımızı hazırlıyoruz. Ayrıca çok iyi bir teknik ekibimiz var yardımcı hocalarım Serhat Akagündüz ve Mustafa Şen ile beraber harika bir çalışma yapıyoruz. İnşallah  yine takım halinde Şanlıurfa Kick Boks takımı olarak Türkiye şampiyonu olarak temsil edeceğiz ve takım olarak Türkiye şampiyonasına hazırız.” dedi.



Editör: Ahmet Şen 
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​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
Şanlıurfa Kıck Boks takımı ocak ayında Antalya İlinde Yapılacak olan. Türkiye Kıck Boks şampiyonasına Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve yardımcısı Serhat Akagündüz, Nezaretinde Çağdaş Spor Kompleksinde çalışmalarına iddialı bir şekilde ara vermeden devam ediyorlar.
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