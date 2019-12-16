​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Suriyeli işletmecilere destek vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada destek verilecek olan Suriyeli isimlerin listeleri de yer aldı.KOSGEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında değerlendirmeye alınan başvurular 2 – 5 Aralık 2019 tarihlerinde başvuru dosyaları üzerinden ve başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler ile değerlendirilmiştir.Değerlendirme neticesinde 50 ve üzeri puan alan 28 başvurudan 26’sının desteklenmesine karar verilmiştir. 2 başvuru ise yedek olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme proje bütçe imkanları dahilinde yapılmış olup desteklenmesine karar verilenlerden süresi içinde müracaat etmeyen olması durumunda yedeklerden puanına göre davet edilecektir.Desteklenmesine karar verilen ve yedek olarak belirlenen başvurulara ilişkin liste aşağıdadır. Listedeki isimler aldıkları puana göre değil alfabetik olarak sıralanmıştır" ifadelerine yer verildi.Editör: Ahmet Şen