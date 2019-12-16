Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Aralık 2019 16:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!

KOSGEB, "Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli" işletmeler için destek vereceğini açıkladı. Açıklamada destek almaya hak kazanan Suriyeli isimlerin listesine yer verildi.

​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Suriyeli işletmecilere destek vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada destek verilecek olan Suriyeli isimlerin listeleri de yer aldı.



KOSGEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında değerlendirmeye alınan başvurular 2 – 5 Aralık 2019 tarihlerinde başvuru dosyaları üzerinden ve başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler ile değerlendirilmiştir.
Değerlendirme neticesinde 50 ve üzeri puan alan 28 başvurudan 26’sının desteklenmesine karar verilmiştir. 2 başvuru ise yedek olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme proje bütçe imkanları dahilinde yapılmış olup desteklenmesine karar verilenlerden süresi içinde müracaat etmeyen olması durumunda yedeklerden puanına göre davet edilecektir.
Desteklenmesine karar verilen ve yedek olarak belirlenen başvurulara ilişkin liste aşağıdadır. Listedeki isimler aldıkları puana göre değil alfabetik olarak sıralanmıştır" ifadelerine yer verildi. 














Editör: Ahmet Şen 




Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!
​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!
KOSGEB, "Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli" işletmeler için destek vereceğini açıkladı. Açıklamada destek almaya hak kazanan Suriyeli isimlerin listesine yer verildi.
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
İddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.
​Siparişi Gelmedi, Marketi Silahla Basıp Engelli Kızı Vurdu
​Siparişi Gelmedi, Marketi Silahla Basıp Engelli Kızı Vurdu
Siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
​Evli Kadına Cinsel içerikli Mesaja Meydan Dayağı
​Evli Kadına Cinsel içerikli Mesaja Meydan Dayağı
Evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları zor sakinleştirirken, darp edilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.
​Camı Silmek İsteyen Kadın 11. kattan düşerek Hayatını Kaybetti
​Camı Silmek İsteyen Kadın 11. kattan düşerek Hayatını Kaybetti
15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
​Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
Gaziantep’in Nizip ilçesinde sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.
​Babası 19 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
​Babası 19 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki Ömer Çolak hayatını kaybetti.
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Annesini kolundan yaralayan şahıs kaçarken, polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
İşlek bir caddede iş yerini kapatan çalışanlar 20 kişilik grubun saldırısına uğradı saldırıda 3 kişiyi öldüresiye dövdüler.
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
İki aile arasında “kız kaçırma” iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.
​Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
​Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
Tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı. 'Hanımağa' lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!
​KOSGEB, Türk Yatırımcıların Burnundan Getirirken, Suriyelilere Kolay Yoldan Para Dağıtıyor!
​Kadına Cinsel Saldırı ve Ölüm Tehdidinde Bulunmuştu: Memur Sen Başkanı İstifa Etti
​Kadına Cinsel Saldırı ve Ölüm Tehdidinde Bulunmuştu: Memur Sen Başkanı İstifa Etti
​İşsiz Adam Elinde Bebek Beziyle Açlıktan Bayıldı
​İşsiz Adam Elinde Bebek Beziyle Açlıktan Bayıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:58
Güneş
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿