​Kadına Cinsel Saldırı ve Ölüm Tehdidinde Bulunmuştu: Memur Sen Başkanı İstifa Etti

Telefonumdaki Profil Fotoğrafım Çalınmış

İl Milli Eğitim Müdürü’ne suçlama

Sağlık Sorunlarım Var İstifa Ediyorum

Betül Gülçiçek isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Yunuş Memiş’in kendisini ölüm ve cinsel saldırı ile tehdit ettiğini duyurdu.Gülçiçek, paylaşımında Memiş ile yapıldığını öne sürdüğü Whatsapp yazışmalarına yer verdi.Kadın ayrıca tehditle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.Sosyal medyada kısa sürede yayılıp, gündeme gelen iddialara dair sosyal medya hesabından yanıt veren Memiş ise sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda, telefonundaki profil resminin çalındığını savunarak, “Telefonda bulunan profil resmim çalınarak, farklı bir telefona eklenmiş. Benim telefon numaramdan yazışma yapılıyor gibi, yazışmalar yapılmış. Bir kadını whatsapp’dan tehdit ediyormuşum süsü verilmiş” iddiasında bulundu.Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü’nün bu olayda rolü bulunduğunu ileri süren Memiş;“İlimizde eğitim barışını bozan, sendikamızı ve taşıdığımız değerleri hedef alan eğitim yöneticilerinin ve çetesinin sürekli trol hesaplar açarak insanlara iftira attığını tüm Diyarbakır ve Türkiye yakından takip etmektedir.Önümüzdeki günlerde başta il müdürü olmak üzere, il müdürünün yanında itibar suikastı yapan kişiler hakkında isim isim açıklama yapacağım ve bunların maskesini düşüreceğim. PKK terör örgütü ve tüm destekçilerine karşı yıllardır ilimizde ve bölgemizde boyun eğmedik.” İfadelerine yer verdi.Bu suçlamalardan kısa bir süre sonra Yunuş Memiş, sendikadaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.İstifa dilekçesini Eğitim Bir Sen Genel Merkezi’ne teslim eden Memiş, gerekçe olarak ise sağlık sorunlarını gösterdi.Memiş dilekçesinde, “Halen şube başkanı olarak görev yaptığım Eğitimciler Birliği Sendikası Diyarbakır 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Başkanlığından sağlık sorunlarım nedeni ile istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen