​Şanlıurfa’lı Sporcular Düzce’den Madalyalarla Döndü

Şanlıurfalı Sporcular Memlekete Madalyalarla Döndü

Şampiyona’da Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ömer Karakuş 73kg’da tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olurken, Fatih İlkme 90kg’da Türkiye ikincisi, Emin Karakuş 81kg’da Türkiye üçüncüsü ve Mahmut Ekinci’de 60kg’da Türkiye üçüncüsü oldu. Şanlıurfa’lı sporcular 2020 yılında Milli takımda Türkiye’yi temsil edecekler.Şampiyona sonunda bir açıklama yapan Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcı Mücahid Delioğlu; “Geçtiğimiz yıllarda Judo Federasyonundan ayrılarak Gelişmekte olan spor branşları federasyonuna bağlanan Kuraş branşının Büyükler Türkiye Şampiyonası ilk kez Düzce’de yapıldı. Bizde bu Şampiyona öncesi Şanlıurfa’lı gençlerimizle birlikte ciddi bir hazırlık süreci geçirmiştik. Düzce’de 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığımız için mutlu ve gururluyuz. Sporcularımız 2020 yılında Milli takım kadrosunda yer alarak Ülkemizi Uluslararası arenada temsil edeceklerdi. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Şanlıurfa’lı gençlerimize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül’e, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat’a ve Judo Federasyonu As Başkanımız Sn. Ali İhsan Delioğlu’na çok teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen