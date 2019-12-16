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Bu haber 16 Aralık 2019 09:52:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü

Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu. 


 

Şanlıurfa’da Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü

Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. Çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi. Sis bulutunun etkisi devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
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