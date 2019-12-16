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Bu haber 16 Aralık 2019 11:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı

İddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yaşandı. 


 

Çocukları Boşanan Aile Mahallede Karşılaştı

İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



 

Kavgayı Ayırmak İsteyen Yaralandı

Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
​Boşanma Meselesinde Silahlar Konuştu! 2’si Ağır 12 Yaralı
İddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.
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