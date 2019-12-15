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Bu haber 15 Aralık 2019 16:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliğinin yasakladığı iddia edilen Kebap ve Şalgam Festivali’ne ilişkin, “Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" dedi.

​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması

2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Valiliğinin yasakladığı iddia edilen Kebap ve Şalgam Festivali'ne ilişkin soru sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2015-2019 tarihleri arasında Adana Dünya Rakı Festivali'nin düzenlediğini söyleyerek, “Şimdi, bu konuda Valiliğin bu rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi Kebap ve Şalgam Festivali'ne döndürmüş olabilirler. Yine, bundan kısa bir süre önce, zannediyorum ondan da bahsetmiyorsunuzdur, bütün Adana'nın katıldığı tam da bahsettiğiniz gibi bir kültür durağı olan Türkiye'den herkesin katıldığı, tam da Adana'yı ifade eden bir Adana Lezzet Festivali oldu. Adana'nın bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu konudaki tüm paydaşların katıldığı festival, 4-6 Ekim tarihlerinde oldu. Bu her yıl da yapılıyor ve her yıl da görkemli yapılıyor ama zannediyorum bir bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir. Ama yasak konulduktan sonra, eğer mesele Şalgam ve Kebap Festivali'ne onu bilmiyorum” diye konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
 
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​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması
​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliğinin yasakladığı iddia edilen Kebap ve Şalgam Festivali’ne ilişkin, “Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" dedi.
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