Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Aralık 2019 23:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı

cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Annesini kolundan yaralayan şahıs kaçarken, polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.

​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı

Olay, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110/2 Sokak'ta meydana geldi.



 

Polisler, Şahsın Bulunduğu Eve Gitti

Edinilen bilgiye göre, kasten adam öldürme ve evden hırsızlık suçlarından cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişiyi takip eden polis ekipleri, şahsın ailesinin kaldığı adrese geldi.



 

Cezaevi Firarisi Annesini Kolundan Yaralı

Annesinin çalan kapıyı açtığı sırada polis ekiplerini gören firari şahıs, kapıya doğru ateş etti. Annesini kolundan hafif şekilde yaralayan şahıs evin arka penceresinden kaçtı.



 

Olay Yerine Özel Harekat Polisi Sevk Edildi

Firari şahsın ateş ederek kaçması üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi. Evde bulunan şahsın annesi ve kardeşi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalleyi ablukaya alan polis şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
cezaevi firarisi bir şahıs, evlerine operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Annesini kolundan yaralayan şahıs kaçarken, polis şüphelinin 2 yakınını gözaltına aldı.
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı.
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
İşlek bir caddede iş yerini kapatan çalışanlar 20 kişilik grubun saldırısına uğradı saldırıda 3 kişiyi öldüresiye dövdüler.
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!
İki aile arasında “kız kaçırma” iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.
​Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
​Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
Tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı. 'Hanımağa' lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
​Üzerlerine Kaya Düştü! 3 Asker Yaralı
​Üzerlerine Kaya Düştü! 3 Asker Yaralı
Bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.
​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır
​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır
Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti. İddianamede yer alan katilin ifadesinin bir bölümünde “Ceren Özdemir ölmüşse bıçak görevini yapmıştır” demesi kan dondurdu.
​Tır durakta Yolcu Alan Belediye Otobüsüne Çarptı: 11 Yaralı
​Tır durakta Yolcu Alan Belediye Otobüsüne Çarptı: 11 Yaralı
Tırın durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
​Otobüste Uyuyan Kadına Taciz Etti! Linç Edildi
​Otobüste Uyuyan Kadına Taciz Etti! Linç Edildi
Özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı.
​Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Pusu Kurarak Öldürdü! Kendi Kafasına da Sıkan Adam Ağır Yaralı
​Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Pusu Kurarak Öldürdü! Kendi Kafasına da Sıkan Adam Ağır Yaralı
Bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü. Aynı silahı başına ateş eden koca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
​Palu Davasının Kilit İsmi Tuncer Ustael, Cezaevinde 3 kadın Memuru Ölümle Tehdit Etti
​Palu Davasının Kilit İsmi Tuncer Ustael, Cezaevinde 3 kadın Memuru Ölümle Tehdit Etti
Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'e, çocuklarının koruma altına alınması sonrası cezaevinden telefonla 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.
4 yaşındaki çocuğa tecavüz: 64 yaşındaki adam itiraf etti
4 yaşındaki çocuğa tecavüz: 64 yaşındaki adam itiraf etti
Dün 64 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet T. isimli zanlı, 4 yaşındaki Ö.A.D.’ye tecavüz etti ve darp etti.
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
​Cezaevi Firarisi Polise Ateş Açıp, Annesini Yaraladı
​Bakan Soylu: Terör örgütüne devlet teslim olmaz!
​Bakan Soylu: Terör örgütüne devlet teslim olmaz!
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
​Atatürk Havalimanı'nda sahibinden satılık yolcu uçağı
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
​20 Kişilik Grup, 3 Kişiyi Öldüresiye Dövdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:55
Akşam
17:15
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿