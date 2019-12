​Urfalılar Caddesinde Kız Kaçırma Kavgası!

Taraflar Birbirlerinden Şikayetçi Olmadı

Kavga anı güvenlik kamerasında

Olay geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Urfalılılar Caddesi üzerinde bulunan bir spot eşya mağazasında meydana geldi.İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin kızı diğer yabancı uyruklu aile tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine yabancı uyruklu aile toplanarak diğer ailenin dükkânını bastı olayda öfkeli aile ve yakınları dükkanı darmaduman ederek birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipler sevk edildi. Bu sırada genç kızın kaçırılmadığının anlaşılması üzerine aile dükkândaki zararı karşılayacaklarını söyledi tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Yaşanan arbede ve kavga anı an be an kaydedildi görüntülerde kalabalığın spotçu dükkanına gelmesi, dükkanda tarafların birbirini darp etmesi görülüyor.Editör: Ahmet Şen