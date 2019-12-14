​Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Seçimlerinde Yolsuzluk İddiası

Mehmet Şaka Asılsız İddialarda Bulundu

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Açıklama Yaptı

Bir süredir Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar ve çirkin saldırılardan sonra oda yönetimi basın ve kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu hissetti.Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odasının açıklamasına göre, odaya başkanlık adaylığını koyan fakat adaylığa kabul edilmeyen Mehmet Şaka tarafından sosyal medyada oda ile ilgili asılsız iddialar yayınlandı. Basın açıklamasında ismi geçen ve bu dönem kısa bir süre Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odasına başkanlık yapan Mehmet Şaka, sosyal medya hesabından şu iddialarda bulunmuştu;“Abdullah Melik tarafından satışı gerçekleşen oda eski bina satış yerinin diyatı 69.000 TL… Gelir olarak sisteme giren miktar 42.000 TL.27.000 TL gelir olarak hiçbir kayıtta yer almamakta. Bunun gibi 540.000 TL daha var. Sevgilerimler”Mehmet Şaka’nın bu iddiasına cevap gecikmedi. Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, basın ve kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;BASINA VE KAMUOYUNAZiraat Mühendisleri Odası seçimlerinin yaklaşması nedeniyle seçim çalışmaları bazı kişi ve kesimlerce proje, program, vizyon ve ilkelerden çok çamur atma ve belden aşağı çirkin saldırıların seçimi haline getirilmiştir. Ben ve benden önceki bütün başkan ve yönetimlerinin, delegelerinin, üyelerinin titizlikle, özveriyle çalıştığı odamız halen içinde bulunduğumuz dönem mesleki çalışmalarından çok odamıza yakışmayan ve burada zikretmekten utanç duyduğum meselelerle gündeme gelmiştir. Oda başkanının istifa etmek zorunda kalması, hakkında davalar ve pek çok dava ve icra takiplerinin olması, genel merkezimiz tarafından da hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması odamızın bugüne kadar karşılaşmadığı üzüntü verici bir durumdur.Odamızın seçimlerinde seçmenin iradesi çok çirkin iftira ve ithamlarla etkilenmeye çalışılmaktadır. Değerli üyelerimizin, Ziraat Mühendislerimizin bu iftira ve saldırılara en iyi cevabı sandıkta vereceğine inancım tamdır. Ancak asılsız bazı iddialara maalesef yanıt vermem gerekmiştir, aksi halde sükût ikrardandır diye algı mümkündür. Maalesef bu dönem kısa bir süre odamız başkanlığını yapmış ve istifa etmek zorunda kalmış Mehmet Şaka kendisi aday olmadığı ve olamadığı halde sosyal medya hesaplarından çirkin iddia ve iftiralarda bulunmaya ve seçimi bu şekilde etkilemeye çalışmaktadır. Hakkımda türlü türlü ve asılsız iddiada bulunan bu kişi en son odamıza ait taşınmazın 69.000 TL’ye satıldığını ancak kayıtlarda 42.000 TL olduğunu, yani 27.000 TL nin hesaplarda olmadığını belirtmiştir. Bu tamamen asılsız bir iftira olup bu ve buna benzer bütün gelir ve giderler kayıt altındadır ve yönetimde bulunduğumuz süre zarfında hesabını veremeyeceğimiz tek kuruş yoktur. Eğer böyle bir iddia gerçekse neden benim ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında Mehmet Şaka tarafından zimmet veya diğer sebeplerle suç duyurusunda bulunulmamıştır. Eğer iddia edildiği gibi bir suç varsa bunu savcılığa bildirmeyenler görevlerini ihmal etmişlerdir. Bu çirkinlikler, göreve geldiğimizde bu dönemdeki kayıtlardan korkanların son çırpınışıdır. Ancak bu şahsın yapamadığını ben yapacağım, bu çirkin iftira ve iddia ile ilgili hem suç duyurusunda bulunacağım hem de 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacağım. 1 Kuruşluk simgesel de olsa tazminatı kazansam da hakkında onlarca icra takibi olan kişiden tahsil edemeyeceğimi de biliyorum.Odamızın manevi şahsiyetinin daha fazla yıpranmamasını, yapılacak seçimlerin bu kirlilikten uzak demokrasiye uygun, odamıza yakışır olmasını temenni ediyor ve bütün adaylara başarılar diliyor, odamıza, meslektaşlarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Editör Ahmet Şen