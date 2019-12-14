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Bu haber 14 Aralık 2019 17:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca peş peşe arızalar yaşanmaya başladı.

​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu

-​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu



 

Şanlıurfa’da 1 Ay İçinde 56 Trafo Yandı

Bir ay içinde 56 trafonun yanmasına neden olan kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme bu kez Şanlıurfa’da iletim kablosunun yanarak kopmasına neden oldu. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kayıt dışı tüketimin etkisi ile elektrikli ısıtıcıların neden olduğu aşırı yükü taşıyamayan yüksek gerilim kablosu kızararak koptu. Yere düşen kablo, aşırı derecede ısındığından temas ettiği bölgede kısa süreli yangına neden oldu. Bu sırada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri mahallenin enerjisini kesti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. 






 

Vatandaşlara Çağrı Kaçak Kullanmayın

Dicle Elektrik ekipleri ise kopan kablo kısa sürede yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi. Yaşananlar üzerine Dicle Elektrik yetkilileri, arızalara yol açarak enerji kalitesini düşüren kayıt dışı tüketimden kaynaklanan israf düzeyindeki tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
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