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Bu haber 14 Aralık 2019 15:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.

​Dikkat! Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek

Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. 


 

Şanlıurfa’da Sis ve Yağmur Gün Boyu Etkisini Gösterecek

Gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sisi de getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için kafasına poşet geçirerek yoluna devam etti. Sis bulutu ve yağmur etkisini sürdürüyor.






Editör: Ahmet Şen 
 
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