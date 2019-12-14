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Bu haber 14 Aralık 2019 12:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti. İddianamede yer alan katilin ifadesinin bir bölümünde “Ceren Özdemir ölmüşse bıçak görevini yapmıştır” demesi kan dondurdu.

​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalanacağı esnada 2 polisi yaralayan katil Özgür Arduç (35) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 sayfalık iddianame hazırlandı. ‘Canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Hazırlanan iddianameler kabul edildi.


 

“Ceren öldüyse bıçak görevini yapmıştır”

Katil Özgür Arduç'un, 13 sayfalık iddianamesinde de yer alan ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Katil Arduç'un, “Ordu Asayiş Şube Müdürlüğünde vermiş olduğum savunmama dair ifade tutanağındaki beyanlarım doğrudur. Ben, Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm” şeklindeki ifadesi kan dondurdu.


 

Kedilere de eziyet etmiş, kalbini sökmüş

İddianamedeki ifadesinde, Ceren Özdemir'i öldürdüğü için pişman olmadığını ve önceden kedilerin başını taşla ezdiğini de itiraf eden katil Arduç, “Maktulü yaralamakta kullandığım bıçağı başka kişileri de öldürmeyi düşündüğümden ve yakalanmayacağımı düşündüğümden, sağlam ve kaliteli olmasını da değerlendirerek atmadım. Cezaevinde bulunduğum süre içerisinde de dışarı çıkıp birilerini öldürme düşüncesi ile yaşıyorum. Kendimi öldürmeyi de düşünsem de öyle hemen ölmek istemeyip, öncesinde birilerinin canını yakmak istiyorum. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım” ifadesinde bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır
​Katilden kan Donduran İddianame: Ceren ölmüşse bıçak görevini yapmıştır
Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç’un 13 sayfalık iddianamesinin detayları okuyanları şok etti. İddianamede yer alan katilin ifadesinin bir bölümünde “Ceren Özdemir ölmüşse bıçak görevini yapmıştır” demesi kan dondurdu.
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