​Bakan Albayrak'tan esnafa: İnşallah daha da düşecek

“Haneler daha da düşecek”

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bürüngüz Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflarla tek tek selamlaşarak fotoğraf çekinen Bakan Albayrak, girdiği bir pastırmacı dükkanında pastırma keserek vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Albayrak, burada pastırmayla ilgili bir soru üzerine, “Hepsi güzel. Kastamonu’da güzel, Kayseri’de güzel. Hepsini seviyoruz” dedi.Bir başka pastırma dükkanına giren Albayrak, burada da kestiği pastırmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ikram etti. Esnafın “Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz” demesi üzerine Bakan Berat Albayrak, “Bugün düşürdük” dedi. Albayrak, esnafın "Biraz daha bekliyoruz" sözleri üzerine, “Güzel hemen çabuk yayılıyor. İnşallah daha da düşecek. Dua edin” şeklinde konuştu.Bakan Albayrak, daha sonra Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığını ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.Editör: Ahmet Şen