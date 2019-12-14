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Bu haber 14 Aralık 2019 11:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Tır durakta Yolcu Alan Belediye Otobüsüne Çarptı: 11 Yaralı

Tırın durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

​Tır durakta Yolcu Alan Belediye Otobüsüne Çarptı: 11 Yaralı

Kaza, Kayseri Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana geldi. 


 

Tır Belediye Otobüsüne Çarptı

Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu alan 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne 38 D 6544 plakalı tır arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.T., M.Ö., İ.B., M.Ş., H.İ.B., M.A., O.C., N.E., M.Ç., Ç.K. ve G.Ç., sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.


 

Kazada 11 Kişi Yaralandı

Öte yandan, 11 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın otobüse çarptığı ve kazanın ardından yaşanan kargaşa saniye saniye kaydedildi.





Editör: Ahmet Şen 
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