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Bu haber 14 Aralık 2019 09:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Pusu Kurarak Öldürdü! Kendi Kafasına da Sıkan Adam Ağır Yaralı

Bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini öldürdü. Aynı silahı başına ateş eden koca kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

​Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Pusu Kurarak Öldürdü! Kendi Kafasına da Sıkan Adam Ağır Yaralı

Alınan bilgiye göre, olay, Mersin’in Mut ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 


 

Eşine Pusu Kurdu

Adana’da ikamet eden Serdar D. (34), 2 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen ve baba ocağına gelen eşi Emine D.'yi (31) evden çıkarken yakaladı. İşe giden eşinin yolunu kesen Serdar D. önce eşinin baş kısmına silahla ateş ederek yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı. 2 çocuk annesi Emine D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis tarafından Tarsus’taki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine D. kurtarılmadı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar D.’nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen
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