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Bu haber 13 Aralık 2019 18:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Partisi Daha Dün Kurulmuştu! Ahmet Davutoğlu, İlk Belediyesini Aldı

Belediye başkanı, Ahmet Davutoğlu’nun partisine geçti. Belediye Başkanının Ahmet Davutoğlu’nun partisine katılması ile Gelecek Partisi ilk belediyesini de almış oldu.

Partisi Daha Dün Kurulmuştu! Ahmet Davutoğlu, İlk Belediyesini Aldı

TELE1’in haberine göre, Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara’da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi “Gelecek Partisi” olarak açıklandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Ahmet Davutoğlu “Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik.” dedi.



 

Kurucular Kurulunda Dikkat Çeken İsim

Yeni partinin ismi Gelecek Parti olarak belirlenirken; kurucular kurulunda isim listesi basına sızdı. Kurucular Kurulu’nda dikkat çeken isimler yer aldı. Bu isimlerden biri de Halil Kulak oldu.



 

İlk Belediyesini Aldı

Kurucu üye Kulak, 31 Mart yerel seçimlerinde Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olmuş ve sandıktan zaferle çıkmıştı. Kulak’ın Davutoğlu’nun partisine katılması ile Gelecek Partisi ilk belediyesini de almış oldu.





Editör: Ahmet Şen 
 
 
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