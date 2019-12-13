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Bu haber 13 Aralık 2019 20:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!

Milyonlarca kişinin bir an olsun yanından ayırmadığı akıllı telefonlara yüklenen özel fotoğraflar, videolar ve belgeler, programlarla yeniden geri getiriliyor. Özel belgelerini sildiklerini düşünerek telefonlarını satanlar daha fazla risk altında bulunuyor.

​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!

Akıllı telefonlarla çekilen videolar, fotoğraflar ve yüklenen özel belgeler silinse de bazı programlarla yeniden geri yüklenebiliyor. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran cep telefonu tamir ustası Ferit Gölgül, akıllı telefonlarını, bilgisayarlarını ve hafıza kartlarını satanların daha fazla risk altında bulunduğunu söyledi.
Ferit Gölgül, akıllı telefonların sıfırlanması, fabrika ayarlarına geri döndürülmesine rağmen bütün belgelerin basit programlarla yeniden getirildiğini ve bu tür özel belgelerin kötü emelli kişilerin eline geçebileceğini söyledi.



 

Telefonunuzu Satmayın Gerekirse İmha Edin 

Telefonlarında görünmemesi gereken fotoğraf, video ya da belgelerin bir başkasının eline geçmemesi için telefonun satılmaması gerektiğini, mümkünse o cihazın imha edilmesi gerektiğini ifade eden cep telefonu tamir ustası Ferit Gölgül, “Özellikle hafıza kartı içerisinde bulunan bilgiler her türlü çıkarılabiliyor. İsterseniz şimdi silin 10 yıl sonra o kartı tekrardan taratın ve bilgiler geri çıkabiliyor. Bu bilgiler hiçbir zaman tamamen kaybolmuyor. Siliniyor, kayboluyor sanıyorsunuz ama silinmiyor.




 

Cihaz İmha Olmadıkça Bilgiler Çıkarılır

Gerek bilgisayara hafızalarında olsun gerek telefonlarda gerekse de dijital cihazların hafızasında olsun geri çıkarılabiliyor. Bazen müşteriler cep telefonlarını yanlışlıkla sıfırlaya biliyor, yada çocukları sile biliyor, müşteriler gelip yeniden yüklenmesini isteyince bunu basit programlarla taratıp geri çıkarıyoruz. Özellikle videolar, fotoğraflar, önemli belgeleri, numaralar her zaman geri çıkarılabiliyor. Bazı cihazlarda zor geri gelebiliyor ama sonuçta her cihazdan bu bilgiler çıkarılıyor. Yani cihaz imha olmadıkça o bilgiler kesinlikle kaybolmuyor” dedi.


 

"Kötü emelli kişilerin eline geçebilir"

Vatandaşları ne yapmaları gerektiği konusunda da uyaran Gölgül, “Özel bilgiler telefonda tutulmamalıdır. Eğer telefonlara yüklenmişse bile o telefonun satılması doğru değildir. O belgeler hangi hafıza kartında bulunuyorsa o kartın imha edilmesi gerekmektedir. Ya da kullandıkları sürece kendilerinde kalsın ama satmasın. Satıldığı zaman kötü emelli kişilerin eline geçtiğinde bu bilgiler ister istemez geri çıkarılıyor. Kötü kişilerin eline geçtiği zaman istediğini yapabilir. Şantaj da yapabilir, rüşvet de isteyebilir, haraç da isteyebilir, farklı işlerde ve farklı yerlerde kullanabilir” diye konuştu.



Vatandaşlar ise daha önceden bu tür programları duyduklarını ama inanamadıklarını söyleyerek, “Gerçekten çok sıkıntılı çünkü herkesin özel hayatı var. Özel görüntüleri var, aile içi görüntüleri var sıkıntı olur. Ben de sattım. Satmadan önce telefonu fabrika ayarlarına döndürdüm ama eğer geri yüklene biliyorsa büyük sıkıntı olur” diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Teknoloji
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
Milyonlarca kişinin bir an olsun yanından ayırmadığı akıllı telefonlara yüklenen özel fotoğraflar, videolar ve belgeler, programlarla yeniden geri getiriliyor. Özel belgelerini sildiklerini düşünerek telefonlarını satanlar daha fazla risk altında bulunuyor.
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