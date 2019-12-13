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Bu haber 13 Aralık 2019 22:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim, biz de böyle bir yoldan geçtik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.

​Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim, biz de böyle bir yoldan geçtik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.


 

Akşener: Her şeyin hakimiyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, "Her şeyin hakimiyim, ben bu ülkenin babasıyım gibi bir ruh haliyle gittiğiniz zaman sizinle top gibi oynarlar. Dış politikanın, güvenliğin geldiği yer. Bu hükmetme duygusunun getirdiği sonuç Suriye'dir" değerlendirmesinde bulundu.



 

Akşener: Gençleri benim kadar dinleyen başka bir siyasetçi yoktur

Gençlerin önemine vurgu yapan Akşener, "Gençleri benim kadar dinleyen başka bir siyasetçi yoktur. Bizim partimiz ismini gençler buldu. Dedim ki ‘Siz bir isim bulacaksınız, söz veriyorum onu kabul edeceğim.’ Manası itibariyle çok beğendiğimiz bir isim oldu. Gerçekten onları dinleyen ve feyz alan bir siyasetçiyim" dedi.



 

Akşener’e soruldu: Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?

 "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna Akşener'in yanıtı şöyle oldu:
"Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Pek çok insan size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki, bireysel olarak biliyoruz onu. Sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak evet derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu."



Editör: Ahmet Şen 
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​Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim, biz de böyle bir yoldan geçtik
​Akşener: Yeni partiler bizden milletvekili isterse 'Evet' derim, biz de böyle bir yoldan geçtik
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.
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