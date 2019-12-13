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Bu haber 13 Aralık 2019 17:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Kaşmer Dağı’nda Yine Kaşmerlik Başladı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıllarda imara açılması ile gündeme gelen ve büyük kesimin tepkisini toplayan Kaşmer Dağı, yeniden gündeme taşındı.

​Şanlıurfa Kaşmer Dağı’nda Yine Kaşmerlik Başladı

Geçen yıl Şanlıurfa’da buluna, gerek tarihi ve doğal sit alanları gerekse tarım alanlarının çokluğu ile koruma altında olması gereken bölge olan Kaşmer Dağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi ile tekrardan gündemde.


 

Şanlıurfa Meclisinde Kaşmer Dağı Gündeme Geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin toplandığı kasım ayında Kaşmer Dağı da konuşuldu. Toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Aydın Aydemir, Şanlıurfa’nın kuzeyinde, Karaköprü İlçesi Aşık, Öğütçü, Otlukalan ve Demircik Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan alandaki 120 bin ile 150 bin arası nüfusun iskan edileceği, Şanlıurfa Kuzey Şehir Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi olarak hayata geçirilmesini talep ederek Kaşmer Dağı’nın imara açılmasını tekardan gündeme getirdi.



 

Başkan Vekilinden Kaşmer Hatırlatması!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, meclise hatırlatmada bulunarak, Kaşmer Dağı’ndaki tarihi ve doğal sit alanları ile tarım arazileri dışındaki bölgenin sadece yüzde 99'unun kamuya ait olduğunu belirtmekten kaçınmadı.



 

Büyükşehir Meclis Üyelerinin Kaşmer Dağı Talebi Ne Oldu?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısında yeniden gündeme gelen kaşmer Dağı ile ilgili şu ifadele yer verildi.
"Şanlıurfa kent merkezi 5000 hektar yap. iskan alan. üzerinde yaklaşık bir milyon nüfusu barındırmaktadır. Bu iskan alanı yüzde 40 oranında (2000 hektar) dönüşüme muhtaç, çarpık ve düzensiz yapı stokunu barındırmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda artan nüfusla beraber Şanlıurfa'nın kent yükünün dağıtılması ve yeni gelişim alanlarının değerlendirilerek yerleşime açılması zaruri bir ihtiyacı doğurmuştur.

Şanlıurfa'nın geleceği adına 'Yaşayan Tarih. Dönüşen Şehir" anlayışı etrafında alt ve üstyapısı ile kaliteli modern yaşamın tarihsel ve kültürel bağlarından kopmadan bir kent kurulması amacı doğrultusunda; daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararı ile Aşık Öğütçü-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına ilave olarak ekli krokide koordinatları ile verilen alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak karar alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim."


Kaşmer Dağı'nın kentsel dönüşüm alanı olması talebine meclis üyeleri oy çokluğu ile evet dedi. Oy çokluğu ilgili komisyona iletildi.







 

Kaşmer Dağı’nın İmara Açılması Konusu Nedir? 

Kaşmer Dağı, geçen yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti. Toplantıya başkanlık yapan dönemin Büyükşehir Beldiye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kaşmer Dağı, Uydu Kent projesi için oy birliği ile imara açılmıştır.” Diyerek tepkilerin odağı olmuştu. Konu meclis gündemine taşınarak, ortalıkta dönen rant iddiaları ile beraber tepkiler daha da artmış ve konu Ankara’ya kadar varmıştı. Konunun Ankara gündemine varmasından sonra  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin dönemin Büyükşehir Beleye Başkan Nihat Çiftçi'yi Ankara'ya çağırmış, burada yapılan görüşmelerden sonra Uydu Kent Projesi’ni askıya alınarak seçim sonrasına ertelediği kaydedilmişti.


31 Mart Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık koltuğuna oturan Zeynel Abidin Beyazgül’ün ise ilk faaliyetleri arasında Kaşmer Dağı da yer almıştı. 

Kaşmer Dağı bugün Şanşlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yeniden gündeme geldi. 



 

Daha Önce Gündeme Oturran Kaşmer Dağı Haberlerimizi İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayabilrsiniz!

 

Kaşmer Dağı'nda Bir Kaşmerlik Var

 

​İbrahim Tatlıses, Birileri Nihat Çiftçi’ye Dur Demeli Yoksa Hesabı Ağır Olur


Aydınlık Önergeyi Verdi, Kaşmer Dağı Sorunu Mecliste

 

Kaşmer Dağı'nın İmara Açılma Eleştirilerine Büyükşehir'den Cevap Geldi











Editör: Ahmet Şen
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